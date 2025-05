Finte consumazioni in cambio di contante da giocare alle slot

Pagavano finte consumazioni con il Pos, quindi ottenevano dal gestore di una sala slot a Busto Arsizio denaro in contanti per giocare alle slot. Nell’arco di due anni, secondo quanto accertato dai finanzieri del Comando provinciale di Varese – Gruppo di Busto Arsizio, il finanziamento illegittimo sarebbe salito a due milioni. Sospesa la licenza per il locale, denunciati i rappresentanti legali della sala scommesse per abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento.

La vicenda è emersa nell’ambito dell’ampio piano operativo delle Fiamme gialle messo in atto per verificare il rispetto delle vigenti normative antiriciclaggio e del gioco da parte delle sale slot/vlt, anche a tutela dei giocatori e a contrasto della ludopatia.

Gli approfondimenti da parte dei finanzieri del Gruppo Busto Arsizio hanno riscontrato che i titolari stranieri permettevano ai giocatori di effettuare fittizi pagamenti di consumazioni tramite Pos per ottenere dall’esercente il denaro contante necessario a giocare senza interruzioni, effettuando una vera attività di abusivismo finanziario e contribuendo ancora di più ad aumentare la ludopatia, fenomeno sociale preoccupante e suscettibile di alimentare il crimine. Per il locale è scattata la sospensione della licenza mentre i titolari sono stati denunciati alla Procura di Busto Arsizio. Va sottolineato che grazie all’applicativo “Scaams“ le Fiamme gialle monitorano eventuali irregolarità come l’uso illecito delle slot fuori orario.

A Busto Arsizio già tre esercizi sono stati multati con sanzioni da 516 a 3.098 euro. La Guardia di finanza conferma il proprio impegno a tutela dell’economia legale e contro l’infiltrazione criminale nel settore del gioco pubblico. Secondo l’Osservatorio Nazionale, la Lombardia guida la classifica italiana per volume di scommesse con 23 miliardi spesi nel 2023, di cui due solo nella provincia di Varese.

Rosella Formenti