Ritrovato dodicenne scomparso sabato

È finita come tutti hanno sperato: è stato ritrovato Christian Piatti, il ragazzino di 12 anni che si era allontanato dalla casa famiglia in cui vive a Varese, da venerdì non si avevano sue notizie. E’ tornato a Busto Arsizio a casa dalla mamma Valentina che vive nel quartiere Sant’Anna. La donna lo ha trovato ieri al rientro dal lavoro e ha immediatamente avvisato le autorità, il dodicenne, da chiarire dove sia stato e se qualcuno l’abbia aiutato, stava bene. Sono stati giorni di angoscia per la mamma e i familiari del ragazzino che da venerdì scorso sembrava sparito nel nulla. Anche ieri erano continuate le ricerche da parte degli agenti della Questura fino alla chiamata della mamma che comunicava che Christian era da lei. La donna aveva lanciato un appello, la speranza era che potesse arrivare al ragazzino, "fatti trovare, stai tranquillo, fatti trovare, tutto si sistemerà". Christian a luglio è stato tolto alla madre e affidato a una casa-famiglia, dove pare non volesse rimanere e da lì si è allontanato senza più dare notizie, scomparso da venerdì 20 ottobre , quando avrebbe dovuto raggiungere una palestra per gli allenamenti di boxe, ma lì non è mai arrivato. Poi giorni di angoscia fino a ieri quando la mamma ha avvisato le autorità che Christian era tornato da lei. R.F.