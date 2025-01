Risse fra pregiudicati armati di coltelli, auto parcheggiate distrutte, ubriachi: bar di Busto Arsizio chiuso per un mese dal questore

Busto Arsizio (Varese), 18 gennaio 2025 – Risse a calci e pugni, pregiudicati, danneggiamenti alle auto parcheggiate nelle vicinanze. Non mancava proprio nulla nell’assortimento della clientela che frequentava il bar di via Miani a Busto, una traversa di viale Duca d’Aosta nelle vicinanze dell’oratorio San Luigi, che oggi è stato chiuso per un mese dal prefetto di Varese proprio a causa dei problemi ripetuti generati all’ordine pubblico in questi mesi. Il provvedimento è stato emesso a seguito dell’attività istruttoria della Divisione polizia amministrativa e sociale della Questura, che ha raccolto le risultanze dei controlli e degli interventi effettuati sia dal personale del commissariato di Busto sia dai carabinieri, e degli accertamenti della Polizia Locale, dalle quali è emerso che negli ultimi mesi il locale in questione è risultato luogo di ritrovo di avventori con precedenti penali, spesso in stato alterato e molesti, tutti soggetti potenzialmente pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.

L’indagine

Ulteriore elemento a sostegno dell’emissione del provvedimento è stata l’accertata circostanza che nel bar si sono verificati eventi violenti quali risse, anche con persone armate di coltelli e altri oggetti atti ad offendere, pestaggi, danneggiamenti ai veicoli parcheggiati nelle vicinanze. L’ultimo, grave episodio il 15 gennaio, quando è stata segnalata una violenta rissa all’esterno del locale, dinanzi al quale si trovava un’auto in sosta con tutti i finestrini distrutti. Al momento dell’intervento della Volante il locale era chiuso, ma sul luogo sono stati identificati dei soggetti che già in precedenti occasioni erano stati oggetto di controllo presso il medesimo esercizio. Da accertamenti effettuati da riprese video si è anche appurato che vi era stato un lungo scontro – apparentemente concordato – tra due persone, che si sono reciprocamente scambiate violenti pugni e calci, alla presenza di “pubblico” che assisteva e “incitava” i due contendenti, quasi si fosse trattato di un incontro di pugilato su strada.