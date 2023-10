Risse e aggressioni : "Scontri fra bande continui la città è fuori controllo"

"La città deve essere presidiata con maggior rigore, le persone oneste non sono intimorite dalla presenza di esercito e polizia. I malintenzionati meritano di sentire il fiato sul collo": c’era da aspettarsi che la Lega di Legnano, che ha fatto dell’ordine pubblico un motivo predominante nella propria linea politica, intervenisse all’indomani degli ultimi episodi e delle risse del week end scorso e, infatti, la presa di posizione non si è fatta attendere con un comunicato che prende le mosse proprio da quegli eventi. "La "città bella e sostenibile" vi offre la possibilità di organizzare ogni sorta di resa dei conti, scontro tra bande o rissa senza alcuna forma di ostacolo – ironizzano ora i portavoce della Lega cittadina partendo dagli slogan utilizzati dall’Amministrazione guidata da Lorenzo Radice -, sarete liberi di prendervi a bottigliate in assoluta tranquillità. Legnano ha scelto di non garantire la sicurezza dei propri cittadini. L’ultimo episodio, quello dove si sono fronteggiati squadracce di minorenni, è rappresentativo della deriva violenta a cui stiamo assistendo".

La soluzione, a detta della Lega, passa obbligatoriamente da un maggiore presidio della città da parte delle forze dell’ordine, anche perché le attività illecite avverrebbero sotto la luce del sole: "Il dovere di chi governa la città è fare tutto il possibile per prevenire questo genere di episodi. Purtroppo siamo costretti a constatare un "non pervenuto" da parte dei nostri amministratori - prosegue infatti la nota polemica dei leghisti -. Sembra che le priorità siano ben altre, il timore è diffuso tra le persone per bene ma non appartiene minimamente a giunta e sindaco. Pare che l’unica soluzione sia quella di restare chiusi in casa, anche di giorno, visto che gli episodi violenti non sono più confinati dopo il tramonto".

"Proprio ieri ci è stato consegnato un video dove si riprendono attività di spaccio sotto la luce del sole, presso una villa abbandonata in via Alessandro Volta – si conclude, infatti, la nota polemica –. Faremo le dovute segnalazioni ma siamo convinti che senza un autoritario giro di vite gli episodi continueranno ad aumentare".