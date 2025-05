"Benemerita della Salute. Pubblica"

Consegna di riconoscimenti al personale e inaugurazione di un nuovo laboratorio: pomeriggio pieno ieri per Ats Insubria. Il primo appuntamento nell’aula magna dell’Università, in via Dunant a Varese, con il conferimento della medaglia d’argento ai “Benemeriti della Salute Pubblica“ al personale del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di Ats. Un riconoscimento assegnato dal presidente della Repubblica "per l’impegno dimostrato nella gestione dell’emergenza Covid e nell’accoglienza dei cittadini ucraini in fuga dalla guerra". "È il primo dipartimento in Italia a ricevere questa onorificenza – ha commentato il dg di Ats Insubria Salvatore Gioia – È un esempio di sanità pubblica competente, che sa provare compassione, ma anche di efficienza e inclusività". Nel corso della cerimonia le autorità hanno consegnato un’attestazione ai rappresentanti di dirigenti medici, tecnici della prevenzione, assistenti sanitari e infermieristici, amministrativi, statistici e collaboratori dell’Agenzia.

Secondo appuntamento nel vicino Padiglione Monteggia, dov’è stato inaugurato il nuovo Laboratorio di prevenzione, che svolge un ruolo tecnico-scientifico strategico per la tutela della salute collettiva attraverso attività di analisi, monitoraggio e prevenzione in differenti aree chiave della sanità pubblica. La sicurezza alimentare include campionamenti di alimenti e bevande e materiali a contatto con il cibo, incluse le acque potabili. Altro aspetto di cui si occupano i laboratoristi sono gli ambienti di vita e di lavoro attraverso il monitoraggio della qualità dell’aria indoor e di ambienti industriali. Inoltre supporta la vigilanza delle acque di balneazione, in particolare del Lago di Varese.

Lorenzo Crespi