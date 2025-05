La Festa delle genti. Una grande famiglia multietnica e solidale

Tre valori, accoglienza, integrazione, pace al centro della prima edizione della “Festa delle genti“ che si è svolta sabato alla Casa Pime di Busto Arsizio. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con Associazione Laici Pime (Alp), gli insegnanti referenti dell’intercultura negli istituti comprensivi cittadini, e il Baie (Scuola di prima alfabetizzazione per gli studenti stranieri appena arrivati in città), con il patrocinio del Comune.

Ha coinvolto centinaia tra alunni, insegnanti, genitori, associazioni del territorio, oratori: una grande famiglia si è ritrovata a rappresentare il mondo da un continente all’altro. "L’obiettivo della festa multietnica – spiega Rosangela Mendicino, referente a Busto Arsizio dell’Ufficio educazione alla mondialità del Pime – è stato far convergere in un unico momento da condividere vari enti e dare visibilità ai valori che sono alla base dell’impegno comune. La risposta è stata molto positiva, gli alunni hanno presentato i loro lavori, disegni, cartelloni, murales e persino uno spettacolo teatrale, gli studenti dell’Ite Tosi, gemellati con il Bangladesh, un approfondimento sul tema della moda e del lavoro sostenibile".

Tante finestre aperte sul mondo – dall’Asia al Sud America – sono state realizzate nei laboratori proposti per far conoscere le diverse tradizioni locali. A rappresentare l’Europa come continente dell’accoglienza, le donne straniere che frequentano il corso di italiano.

Continua l’educatrice: "I loro racconti sono stati l’opportunità di valorizzare l’appartenenza al Paese d’origine e insieme di sentirsi accolte per costruire una vita migliore, accorciando le distanze". Un’esperienza arricchente per tutti, continua la referente dell’Ufficio educazione alla mondialità: "Ho visto tante persone di culture e Paesi diversi felici, ognuna ha dato il proprio contributo, è bello far parte di un progetto che dimostra come sia possibile convivere e che vivere la diversità sia una ricchezza".

Ricorda Mendicino: "L’Ufficio educazione alla mondialità del Pime con le sue iniziative di formazione per oratori, scuole, Amministrazioni comunali promuove il dialogo interculturale. Il nostro impegno è valorizzare punti d’incontro tra culture e religioni come il rispetto del Creato e dell’Altro. La giornata è stata un seme del nostro impegno, la sua bellezza rinforzare legami tra le persone e creare opportunità di conoscenza: costruire ponti per un mondo in pace".

Rosella Formenti