Agente salva la bimba con le manovre apprese in Questura

Il coraggio e il sangue freddo di un giovane papà hanno salvato la vita alla figlia neonata. Una tragedia sfiorata, con il lieto fine dovuto all’intervento tempestivo del genitore, agente della polizia di Stato in servizio alla Questura di Varese. Che, senza perdere un istante, ha messo in pratica quanto appreso sulle manovre di primo soccorso. Il poliziotto fuori servizio ha notato che la neonata di due mesi aveva perso conoscenza e ha subito cominciato a praticarle un massaggio cardiaco che gli ha consentito di tenerla in vita fino al trasporto in ospedale, dove la piccola è stata affidata alle cure mediche. L’agente aveva appena partecipato al corso di formazione “Basic Life Support“ tenuto dal medico della polizia di Stato in Questura a Varese, che si è rivelato provvidenziale. Il corso, parte integrante del programma di aggiornamento professionale degli agenti, mira a fornire competenze utili ad affrontare le emergenza sanitarie. Con sessioni teoriche e pratiche tenute periodicamente, il personale viene addestrato alle tecniche di primo soccorso inclusa la rianimazione cardiopolmonare, l’uso del defibrillatore semiautomatico e la gestione delle emergenze pediatriche. La polizia di Stato, da sempre impegnata nella tutela della sicurezza, investe nella formazione continua del personale, consapevole che l’intervento tempestivo di un operatore qualificato può fare la differenza.

L’episodio testimonia l’importanza della preparazione tecnica e della prontezza dei poliziotti, sempre pronti a intervenire.

R.F.