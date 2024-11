Rischiano il coma etilico. Cinque giovani soccorsi

Notte di feste per Halloween, ma non solo divertimento: purtroppo è stata anche una notte di eccessi etilici in tutto il territorio. Numerose le chiamate ai soccorsi per malori causati dall’abuso di alcol soprattutto da parte di giovani di ambo i sessi, tra i 18 e i 21 anni, per i quali si è reso necessario il ricovero al pronto soccorso, per fortuna nessuno di loro era in gravi condizioni. Tutti hanno dovuto smaltire la sbornia con la speranza che l’esperienza serva di lezione: purtroppo preoccupa l’abuso di bevande alcoliche tra i giovani. Dunque nel corso della notte gli operatori sanitari sono intervenuti a Varese in via Bezzecca intorno alle 2 per un ragazzo di 18 anni, colto da malore per aver bevuto troppo; poco dopo i soccorsi sono arrivati a Legnano per un ventenne; quindi alle 2.45 a Vergiate per una ragazza di 21 anni accompagnata al pronto soccorso. E ancora: soccorsi in azione a Gallarate, verso le 3.30, dove vittima della sbronza è stata un’altra giovane di 19 anni e intorno alle 4 a Cerro Maggiore per un diciannovenne.

Ros.For.