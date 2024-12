Rinnovo del contratto per infermieri sudamericani all'Asst Sette Laghi

Per otto infermieri sudamericani entrati in servizio nell’Asst Sette Laghi un anno fa, è stato firmato il rinnovo del contratto. "Da diversi mesi questi colleghi che vengono dal Sudamerica hanno raggiunto l’autonomia e un buon livello di integrazione nei rispettivi reparti – ha detto il dottor Antonio Staffa, a guida della direzione assistenziale delle professioni sociosanitarie -. Lo stesso vale per una nona infermiera, argentina, che ha preso servizio da noi a marzo ed è già perfettamente autonoma. Anche a lei sarà rinnovato il contratto alla scadenza del primo anno".

In particolare, i reparti in cui operano riguardano le aree mediche dell’ospedale di Circolo. "Otto infermieri, che possiamo già considerare nove, sono risorse preziose - ha commentato il direttore generale Giuseppe Micale -. Non era scontato il risultato che abbiamo ottenuto ed è stato possibile realizzarlo solo grazie alla rete di soggetti, istituzionali e non, che ha collaborato all’iniziativa". Un lavoro di squadra, ha continuato Micale. "Chi si è occupato dello scouting, chi dell’accoglienza, della formazione e dell’apprendimento linguistico, in primis la cooperativa sociale Gulliver, chi dei permessi e della documentazione necessaria", ha sottolineato il direttore generale.

"Ovviamente un ruolo fondamentale è stato quello della Regione, che ci ha accompagnato in questo percorso, e dei nostri uffici e in particolare dei coordinatori e degli infermieri che hanno accolto e fatto crescere questi nove colleghi, accanto a loro, tutti i giorni, nei reparti". Questo paradigma, applicato per la prima volta in via sperimentale, "ha dato buoni frutti e sta facendo scuola. Noi per primi, vorremmo replicarlo, per trovare ulteriori rinforzi al nostro personale".

Un secondo gruppo di infermieri sudamericani è entrato in servizio in azienda nel luglio scorso e alcuni di questi hanno già raggiunto l’autonomia, mentre altri stanno seguendo il periodo di affiancamento e valutazione. Il rinnovo del contratto a questo primo gruppo di operatori sudamericani non esaurisce né attenua l’impegno di Asst Sette Laghi per assumere infermieri, anche grazie alla collaborazione con l’Università dell’Insubria di Varese, dove ogni anno si laureano professionisti di ottimo livello.