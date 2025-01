Rinascita dell’ex macello. Arrivano i fondi regionali

Stanziati da Regione Lombardia 2 milioni di euro per la riqualificazione dell’ex Macello Civico di Busto Arsizio. I fondi sono garantiti attraverso lo strumento Arest (Accordi di rilancio economico sociale e territoriale). L’obiettivo del finanziamento è quello di potenziare la competitività del sistema economico territoriale creando nuove professionalità attraverso la rigenerazione di un ambito produttivo storico.

Un segnale importante per l’amministrazione comunale bustese che potrà rilanciare l’edificio storico, da qualche tempo dismesso e a rischio degrado. I fondi messi a disposizione dalla Regione permetteranno di realizzare il progetto che prevede la riqualificazione dell’immobile comunale dove Aslam, ente che già gestisce la formazione nella sede di Case Nuove a Somma Lombardo, attiverà nuovi percorsi formativi professionalizzanti nei settori delle lavorazioni meccaniche e della logistica intermodale con un nuovo Its (istituto tecnico superiore).

Il recupero dell’edificio ammonta a 5,1 milioni di euro: alla quota Arest di 2 milioni di euro si aggiungono 3,1 milioni di euro di ulteriori fondi pubblici mentre l’investimento privato attivato, che consiste nelle attività formative e nella creazione del nuovo Its supera i 7,3 milioni di euro. Gli Arest sono uno strumento di programmazione negoziata ideato e voluto dall’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, per supportare specifiche iniziative presentate dai Comuni con l’obiettivo di rendere il territorio ancora più attrattivo per gli investimenti, con il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati.

Le risorse regionali stanziate attraverso gli Arest sono determinanti per consentire agli Enti locali di realizzare opere prioritarie e interventi infrastrutturali in grado di creare un contesto favorevole allo sviluppo delle imprese, con ricadute positive in termini di salvaguardia e creazione di posti di lavoro oltre che di rigenerazione urbana.