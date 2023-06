Riconoscimenti ai finanzieri, "Siate orgogliosi di vestire queste Fiamme Gialle"

La cerimonia è stata occasione per consegnare importanti riconoscimenti ai finanzieri che si sono distinti nelle attività. Un impegno quotidiano, capillare, come ha sottolineato il comandante provinciale generale Crescenzo Sciaraffa (foto). Ha detto: "Ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri del Comando provinciale di Varese siate sempre orgogliosi di vestire queste Fiamme Gialle che ci vincolano ad essere di esempio nell’adempimento del dovere, in quanto contribuiamo con il nostro servizio d’Istituto a sostenere la qualità dello sviluppo economico e, quindi, la qualità della vita democratica della Nazione". Sciaraffa ha ringraziato tutte le autorità presenti e i rappresentanti del mondo universitario, istruzione e Scuola europea di Varese, a loro, ha detto "la mia riconoscenza per la collaborazione nei progetti di “educazione alla legalità economica“. Nel solco del fronte contro mafie e corruzione, ringrazio l’associazione Libera di Varese per, tra l’altro, l’impegno a mantenere vivo, tra i giovani, il ricordo delle vittime innocenti delle mafie". R.F.