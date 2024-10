Riciclo intelligente. Nascono le bibliocabine per incentivare la lettura

CASSAGO MAGNAGO (Varese)

È sicuramente un riciclo intelligente: a Cassano Magnago l’amministrazione comunale offre un nuovo servizio ai cittadini con l’obiettivo di stimolare l’abitudine alla lettura, mettendo il libro più facilmente a contatto con la gente. Come? Con il recupero delle cabine telefoniche dismesse e ancora sul territorio. Il progetto “La Casetta di Nicky“ è stato promosso dalla consigliera comunale Nicoletta Stagni ed è realtà: le “bibliocabine“ si trovano in via Aldo Moro, via del Lavoro e piazza XXV Aprile. "Ci auguriamo che i nostri cittadini ne facciano buon uso ma, soprattutto, che abbiano cura di questi piccoli gioielli letterari che per noi diventano anche un esempio di recupero. Quelle cabine che, un tempo, ci consentivano di comunicare telefonicamente, oggi potranno permetterci di comunicare culturalmente", spiegano gli organizzatori. Chiunque può entrare nella bibliocabina e prendere un libro, leggerlo con calma e poi riconsegnarlo ma può anche portare dei nuovi volumi da mettere a disposizione di tutti. L’appuntamento per l’inaugurazione ufficiale del progetto è per sabato 26 ottobre alle 11,30. Nel frattempo, buona lettura…in bibliocabina. Rosella Formenti