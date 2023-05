Ricercato fugge in sella a scooter rubato, arrestato dopo inseguimento a Busto Arsizio

Busto Arsizio - Fermati dagli agenti della Polizia locale impegnati nel servizio “Stazioni sicure” in prossimità della stazione Nord, due uomini che viaggiavano in sella ad uno scooter. I due, uno dei quali senza casco, si sono dati alla fuga. Inseguiti dalla pattuglia, hanno abbandonato il mezzo (risultato rubato) e hanno proseguito la loro fuga a piedi.

Uno dei due è stato bloccato poco dopo e, in seguito ad accertamenti, è risultato avere una serie di alias gravati da numerosi pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio e contro la persona, oltre ad essere destinatario di un ordine di cattura. Il soggetto è stato denunciato per il reato di ricettazione poiché il veicolo risultava rubato e per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri poiché durante le procedure per l’identificazione avrebbe dichiarato un falso nome.

Il pluripregiudicato è stato portato in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria di Busto Arsizio dovendo scontare la pena di 10 anni e 20 giorni.