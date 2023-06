Ricercato Antonio Altobelli, 79 anni, scomparso a Laveno Mombello, ancora senza esito le ricerche

Ancora senza esito le ricerche di Antonio Altobelli (nella foto), l’anziano di 79 anni scomparso domenica mattina a Laveno Mombello. Da domenica sono impegnati vigili del fuoco e soccorritori, sono state battute le zone boschive, il centro abitato e le vie periferiche della cittadina sul Verbano. I vigili del fuoco hanno operato con quindici operatori e gli specialisti dei nuclei Tas (Topografia Applicata al Soccorso), Sapr (Sistemi Aeromobile a Pilotaggio Remoto), cinofili e gli aerosoccorritori del reparto volo Lombardia a bordo del "Drago 153", congiuntamente ai volontari di protezione civile. Anche ieri nessuna traccia del settantanovenne che sembra sparito nel nulla. L’anziano, residente a San Genesio, nel Pavese, era arrivato a Laveno Mombello con una comitiva, una gita organizzata per trascorrere la giornata di festa in compagnia, tra amici, effettuando il tragitto sul treno storico.

Tutto procedeva per il meglio, sul lungolago il settantanovenne era ancora nel gruppo poi, secondo quanto riferito da uno degli organizzatori, si sarebbe allontanato per andare a prendere un gelato nello stesso tempo assicurando che sarebbe tornato per il pranzo al ristorante. Da quel momento è scomparso. Al ristorante dov’era atteso non è arrivato, a quel punto, alle 12,30, è stata segnalata la sua scomparsa ai carabinieri e subito sono state attivate le ricerche condotte a tappeto in tutta la zona, nel centro abitato e nelle zone boschive, ma dell’anziano nessuno traccia. Impossibile contattarlo al cellulare che risultava non disponibile. Le forze dell’ordine hanno diramato un identikit del disperso: "Capelli bianchi e occhiali, al momento della scomparsa indossava una maglia scura a maniche corte e jeans con una borsa a tracolla". Anche la trasmissione di Rai 3 “Chi l’ha visto“ si sta occupando del caso e ha lanciato sul suo sito l’appello. Anche ieri senza esito le ricerche e cresce l’apprensione per la sorte dell’anziano. Ros.For.