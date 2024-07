Una regìa coordinata per aiutare i senzatetto che popolano lo scalo

Malpensa (Varese), 26 luglio 2024 – Una regia coordinata per facilitare e ottimizzare gli interventi a sostegno dei senzatetto che “popolano” lo scalo varesino. Il documento, redatto dai componenti del tavolo tecnico istituito dalla prefettura di Varese nel luglio dello scorso anno, ha coinvolto l'assessorato alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia, il Comune di Milano, Comuni che insistono sul territorio di Malpensa, Ats dell'Insubria, Sea, Enac, Croce Rossa, forze dell'ordine e terzo settore. L'obiettivo dell'intesa è definire la soluzione sistemica e strutturale per arginare il fenomeno e, soprattutto, fornire delle risposte. "L'intesa sottoscritta quest'oggi – ha affermato Elena Lucchini, assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità – rafforza la collaborazione già consolidata negli anni tra Regione Lombardia e le prefetture e Uffici territoriali del Governo della nostra regione finalizzata alla realizzazione di iniziative e attività volte a prevenire e contrastare disagio e marginalità".

A disposizione 330mila euro del bando “Marginalità”

"Grazie a questa intesa – ha aggiunto Lucchini – verrà garantita una migliore e più adeguata presa in carico delle persone senza dimora presenti nei differenti spazi dell'area aeroportuale per indirizzarle verso percorso di reinserimento sociale”. Il progetto può avvalersi dei fondi del “bando Marginalità” che sostiene gli enti che si dedicano al contrasto della povertà e promuovono progetti in rete". Il progetto ribattezzato “Area (Ri)Partenze” ha ricevuto risorse pari a 330.957 euro e vede come capofila la Fondazione Caritas Ambrosiana in partnership con la Cooperativa Intrecci e l'Asst della Valle Olona.