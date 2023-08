Malpensa, blitz della polizia contro i clochard violenti in aeroporto: denunce e tre Daspo

Controlli intensificati all’aeroporto di Malpensa per arginare i fenomeni di abusivismo, accattonaggio molesto e permanenza di soggetti senza fissa dimora. L’attività è stata incrementata negli ultimi giorni con l’obiettivo di garantire maggior sicurezza alle migliaia di passeggeri in transito per le partenze e gli arrivi del ponte di Ferragosto. Ad operare i servizi di controllo i Carabinieri della stazione dell’aeroporto e della stazione di Somma Lombardo, di concerto con l’Ufficio Polizia di Frontiera presente in aeroporto.

Le attività eseguite hanno permesso di denunciare un sessantatreenne italiano, trovato all’interno dell’aerostazione nonostante avesse ricevuto un divieto di ritorno nel Comune di Ferno. Sono inoltre state sanzionate tre persone, tutte senza fissa dimora, che bazzicavano nell’area Arrivi del Terminal 1. Per questi ultimi è scattata la segnalazione all’autorità amministrativa per la sottoposizione al provvedimento di "daspo urbano". Prosegue dunque l’attività delle forze dell’ordine, che più volte negli scorsi mesi sono intervenute con controlli che hanno portato all’emissione di analoghi provvedimenti.

Un tema, quello della presenza nello scalo di persone senza fissa dimora, che è sfociato ripetutamente in episodi di violenza: l’ultimo è stato denunciato solo poche settimane fa dal sindacato Flai. In quell’occasione un senzatetto aveva aggredito due addetti al facchinaggio e alla movimentazione. "Quei pugni al volto mi hanno umiliato, non deve più accadere a nessun altro", aveva detto uno dei lavoratori colpiti. Una situazione che preoccupa sia chi lavora nello scalo, tra cui anche tante donne, presenti pure negli orari notturni, che i viaggiatori che vi transitano.

Una questione che le istituzioni hanno deciso di approfondire con due riunioni in Prefettura promosse dal prefetto Salvatore Pasquariello tra giugno e luglio. Un tavolo tecnico ristretto lavorerà per la stesura di un progetto con cui partecipare a bandi di finanziamento. Un terzo incontro a ottobre farà il punto della situazione.