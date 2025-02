"Realtà giovane e dinamica. Riferimento per l’ospedale"

Era ricco il parterre istituzionale nella prima fila dell’aula magna dell’Insubria. A tenere a battesimo l’inaugurazione dell’anno accademico la vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli. "Un ateneo giovane, dinamico, con uno sguardo sempre più internazionale, che ha saputo costruire un’identità forte, un punto di riferimento per il territorio e un ponte verso il mondo". Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha sottolineato come l’Insubria non sia solo un ateneo, "ma anche un riferimento per il mondo della Medicina e Chirurgia dell’Ospedale di Circolo - Fondazione Macchi di Varese". Alessandro Fermi, assessore regionale all’università, ha parlato dell’Insubria come di una sfida ampiamente vinta. "Non solo perché è riuscita a unire due province ma perché è riuscita in tutti questi anni a diventare un punto di riferimento per tanti giovani, per tante famiglie e dare delle opportunità sul territorio straordinarie". Il sindaco di Varese, Davide Galimberti, ha guardato al domani dell’ateneo. "Un futuro che vede tutti quanti noi coinvolti: i Comuni sono al vostro fianco in questa grande sfida".

Quindi il primo cittadino di Como, Alessandro Rapinese: "Quando penso all’Università dell’Insubria penso a un luogo che mi ricorda casa. Ha saputo creare un livello di sviluppo altissimo". A sottolineare il rapporto con il territorio anche i presidenti delle due province: Marco Magrini per Varese e Fiorenzo Bongiasca per Como. Infine a chiudere la cerimonia una prolusione di Franco Gallo, presidente emerito della Corte Costituzionale.

L.C.