Rapina impropria a Laveno Mombello: picchiano l'addetto alla vigilanza

Arrestati dai carabinieri della stazione di Laveno Mombello, due italiani, una donna e un uomo, sui 35 anni, per rapina impropria, la coppia è ai domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nei giorni scorsi hanno tentato un furto nel supermercato Tigros della cittadina lacustre, poi diventato rapina impropria per la violenza dei loro comportamenti verso un dipendente.

Senza dubbio il grande afflusso di turisti sul lago nel periodo estivo rende più attrattive alcune attività commerciali per chi cerca di approfittare della maggior confusione per commettere reati predatori. Per questo l’Arma dei carabinieri ha rafforzato le attività di contrasto con una maggiore presenza sul territorio. Domenica scorsa i militari sono intervenuti al supermercato dove hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo e una donna residenti nell’Alto Varesotto, che avevano pensato di sottrarre dal Tigros di Laveno Mombello diversi beni mettendoli in una borsa della spesa e di presentare per il pagamento alla cassa solo pochi articoli di valore irrisorio.

Un addetto alla vigilanza ha notato gli strani movimenti, alla sua richiesta di chiarimenti l’uomo ha reagito con violenza. Nel frattempo la donna, che era riuscita a passare i varchi, è tornata indietro per spalleggiare il complice, cercando di aiutarlo a guadagnare la fuga. Ma ciò che era iniziato come un tentativo di furto si è velocemente trasformato in una rapina impropria, per l’uso della violenza nei confronti del malcapitato dipendente dell’esercizio commerciale,che è stato colpito con ripetuti pugni al volto riportando lesioni giudicate lievi. Sul posto sono tempestivamente arrivati i carabinieri della stazione lavenese che ha bloccato la coppia.

Rosella Formenti