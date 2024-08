Punta coltello a un ragazzino e gli ruba il cellulare: “Lo vuoi indietro? Devi darmi 50 euro”

Somma Lombardo (Varese) – I Carabinieri della Stazione di Somma Lombardo hanno arrestato un 21enne con l'accusa di rapina aggravata e tentata estorsione. Il giovane, noto per i suoi precedenti specifici, era stato arrestato solo qualche giorno prima per un furto messo a segno ai danni di un esercizio commerciale di Somma Lombardo.

L'ordinanza di custodia cautelare arriva a seguito delle indagini che i militari dell'Arma Sommese hanno eseguito a seguito di una rapina messa a segno ai primi di luglio, in pieno giorno. Mentre si aggirava per le strade di Somma Lombardo, il 21enne ha intercettato un ragazzo minorenne che stava tornando a casa a piedi. Raggiunta la vittima, non ha esitato a puntargli un coltello a serramanico e ad impossessarsi dello smartphone che il ragazzino aveva con sé, intimandogli di sbloccarlo.

Preso il telefono, nonostante la vittima lo implorasse per ottenerne la restituzione, il giovane ha continuato nelle sue minacce senza alcuna remora, pretendendo 50 euro in contanti per la restituzione. A quel punto la vittima, terrorizzata e rassegnata, si è rivolta presso un esercizio commerciale da cui ha chiamato il 112. Il successivo intervento dei Carabinieri ha consentito di rintracciare il rapinatore presso la stazione ferroviaria di Somma Lombardo, dove è stato recuperato sia il maltolto sia il coltello.