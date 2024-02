Rapina in banca a Cocquio: arrestati tre membri della banda, trovata parte del bottino

Cocquio Trevisago (Varese) – Erano scappati il 19 gennaio scorso con 95mila euro dalla filiale Credit Agricole di Cocquio Trevisago, dopo aver minacciato i dipendenti con un taglierino. I carabinieri del nucleo investigativo di Varese hanno arrestato, su ordine del gip, tre componenti della banda di 49, 51 e 47 anni, di origini napoletane.

Un'indagine lampo, coordinata dalla Procura varesina, dopo l'iniziale arresto in flagranza di uno dei rapinatori. Ad uno dei tre destinatari la misura cautelare è stata notificata direttamente in carcere, in quanto già detenuto per altre vicende, mentre gli altri due sono stati rintracciati ed arrestati dai militari dell'Arma nella zona di Casoria e quindi associati nella casa circondariale di Napoli.

Durante la perquisizione domiciliare nei confronti di uno dei due rintracciati nel Napoletano, gli investigatori dell'Arma hanno anche trovato, all'interno di una busta nascosta in una credenza, 14.600 euro in contanti, parte del provento della rapina del 19 gennaio, somma che è stata sottoposta a sequestro.