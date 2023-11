"Ragazzi, venite a vedere com’è il mondo del lavoro"

Visite virtuali e in presenza per iniziare a toccare con mano il mondo dell’impresa. È l’obiettivo del Pmi Day, progetto di orientamento allo studio promosso a livello nazionale dalla Piccola Industria di Confindustria, che viene declinato in ambito locale dal Comitato piccola industria di Confindustria Varese. La quattordicesima edizione di un’iniziativa che si rivolge ai ragazzi di terza media, per spiegare cos’è un’impresa, di cosa si occupa, quali figure professionali si trovano e quali competenze, tecniche (ma anche relazionali) servono per entrare a far parte del mondo del lavoro.

"Il valore di questo progetto - ha detto Andrea Bonfanti (foto), presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Varese - è quello di stimolare giovanissimi studenti a scoprire e valorizzare i propri talenti e le proprie passioni". In questo contesto fondamentale la vicinanza con le scuole del Varesotto, come ha sottolineato il dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale Giuseppe Carcano. "L’augurio – ha detto – è quello di portare il Pmi Day non solo tra i giovanissimi, ma, attraverso la loro esperienza, anche e soprattutto tra i genitori. Con un duplice obiettivo: diffondere la cultura d’impresa e le preziose occasioni che le Pmi del territorio sono in grado di offrire alle nuove generazioni". Viene replicato anche quest’anno il modello dei tour virtuali, che permetterà di coinvolgere in pochi giorni migliaia di studenti, che potranno assistere a dirette video dedicate a sei aziende rappresentative della variegata composizione merceologica del sistema produttivo locale. Qauattromila i ragazzi che saranno coinvolti nelle visite virtuali, ma ci saranno anche delle visite in presenza, con 800 studenti di 30 classi che entreranno in 20 aziende.

Lorenzo Crespi