Raccolta abiti usati. Rimossi i cassonetti ormai abbandonati

Rimossi dieci raccoglitori di abiti usati collocati in assenza di titolo autorizzativo e per di più privi di riferimenti sui proprietari/utilizzatori. Gli agenti del comando della Polizia locale di Gallarate hanno verificato che la maggior parte dei cassoni erano inutilizzati da tempo. Le operazioni sono state condotte dal Reparto Operativo Interventi sul territorio della Polizia Locale in sinergia con l’ufficio tecnico comunale. Ricordano dall’amministrazione comunale che "i cassoni rimossi ai sensi del Codice civile resteranno a disposizione dell’avente diritto per 365 giorni, dopodiché saranno smaltiti o donati ad associazioni di beneficenza. Nel caso in cui i responsabili dovessero presentarsi per rivendicarne la proprietà, dovranno dimostrare di avere i titoli abilitativi per svolgere tale attività e saranno comunque tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa da 173 a 694 euro, oltre al rimborso delle spese di rimozione anticipate dall’ente".