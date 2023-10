Raccoglieva castagne precipita in un burrone. È vivo per miracolo Un raccoglitore di castagne di 58 anni è stato ritrovato vivo dopo essere precipitato in un burrone per 80 metri e aver trascorso la notte all'addiaccio. I vigili del fuoco lo hanno localizzato grazie a un dispositivo e trasferito d'urgenza in ospedale.