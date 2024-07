La provincia di Varese sorride e scala posizioni nella classifica del progresso sociale

Varese, 18 luglio 2024 – Varese guadagna sei posizioni nella classifica delle province italiane per progresso sociale.

Nell’edizione 2024 la terra dei laghi si piazza al 22esimo posto. Il Social Progress Index è sviluppato dal think tank Strategie con il supporto scientifico della Liuc di Castellanza per conto di Confindustria Varese. L’obiettivo dell’indice è quello di costruire una mappa con i punti deboli e i punti di forza del Varesotto per impostare politiche innovative in grado di aumentare il benessere delle comunità locali.

Si tratta dell’unico strumento non economico di misurazione del progresso sociale riconosciuto a livello internazionale. Dopo la prima rilevazione avvenuta a inizio 2023 i dati sono stati aggiornati a quest’anno, con Varese che sale in classifica grazie al miglioramento delle performance in due dei tre "pillar", ovvero categorie: quella dei bisogni umani fondamentali, dove guadagna nove posizioni, e quella delle opportunità, con una crescita di sei posizioni. Varese perde terreno invece nella categoria dei fondamenti del benessere.

Nel complesso in Lombardia le province di Brescia, Bergamo, Como, Lecco, Cremona e Pavia sono in recessione per quanto riguarda il punteggio complessivo. Crescono nel punteggio solo Lodi, Varese, Monza e Brianza e Milano.

Quindi il dettaglio per categorie, a partire dai bisogni umani fondamentali, con Varese che si piazza al 12° posto sfiorando la top 10. Il territorio migliora soprattutto nella dimensione legata alla gestione dell’acqua e dei servizi igienici (+21 posizioni) e in quella relativa al "riparo" ovvero alla disponibilità per i cittadini di spazi abitativi adeguati, sicuri, e sostenibili economicamente, con un progresso di ben 29 posizioni.

Peggiora leggermente la componente legata alla sicurezza che resta comunque quella in cui la provincia si posiziona meglio, ovvero decima. Per quanto riguarda la categoria delle opportunità Varese è 43esima, grazie ai buoni risultati nell’educazione avanzata e nella partecipazione alla formazione continua. Da migliorare invece la performance sul gender pay gap. Infine l’unica maxicategoria in cui Varese scende, quella dei fondamenti del benessere. Si può fare meglio in termini di digitalizzazione ed energie rinnovabili, mentre per salute e sportività Varese è ai primi posti in Italia.