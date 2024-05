Protezione civile. Missione addestramento

Un corso sul rischio idrogeologico per la Protezione civile. Nel fine settimana si è svolto a Canegrate per 16 dei volontari del gruppo di Protezione civile un momento formativo e addestrativo sul rischio idrogeologico, sulla messa in sicurezza dell’area di cantiere e del personale che opera e sull’utilizzo dei Dpi e delle attrezzature in dotazione al gruppo. Fra le varie fasi anche quella del riempimento e trasporto dei sacchi di sabbia, creazione di un sopralzo arginale, realizzazione di una coronella e impermeabilizzazione dell’argine. Queste sono solo alcune delle tematiche affrontate: i volontari hanno anche realizzato un circuito chiuso di spostamento dell’acqua con vasche di rilancio, motopompe, elettropompe e manichette. "Si sono esercitati a lavorare in sinergia, con attrezzature diverse tra loro, con ognuno il proprio ruolo e compito. La formazione e il costante addestramento sono fondamentali per un buon operato" hanno spiegato i responsabili. Negli scorsi giorni i volontari hanno accompagnato gli alunni della scuola secondaria "Manzoni" e i loro insegnanti nel mondo della Protezione Civile, coinvolgendoli nello montaggio e smontaggio tende; attività idrogeologica; momenti ludici con i cani; teoria e pratica dello spegnimento del fuoco ed una lezione sugli imenotteri. I ragazzi hanno dimostrato grande interesse, partecipando attivamente e disciplinatamente a tutte le attività. "La Protezione Civile Canegrate ringrazia i colleghi di Protezione Civile Busto Garolfo, Protezione Civile Cornaredo e Odv Cv Milano Protezione Civile per la fattiva collaborazione che ha reso possibile una splendida giornata", spiegano i volontari canegratesi del presidente Marco Carrera. Con lui Anna Addamiano, vicepresidente e coordinatore del progetto, l’amministrazione comunale, l’ufficio tecnico e la polizia locale di Canegrate.

Ch.S.