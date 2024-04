Protezione civile. In dotazione nuovo mezzo

Un’Unità Polivalente acquistata attraverso il bando di regione Lombardia e al contributo dei comuni di Canegrate e San Giorgio su Legnano. La Protezione civile canegratese ha festeggiato l’arrivo del nuovissimo furgone Ford Transit che va ad incrementare e rinnovare le dotazioni di automezzi del sistema di Protezione Civile. Alla cerimonia hanno partecipato i sindaci Matteo Modica (Canegrate) e Claudio Ruggeri (San Giorgio su Legnano).

"Un nuovo veicolo – ha sottolineato il presidente dei volontari, Marco Carrera – che rappresenta un grande passo in avanti in termini operativi in quanto può trasportare fino a 6 volontari ed è stato allestito per contenere tutte le attrezzature necessarie per poter intervenire prontamente a contrasto delle emergenze locali ed a supporto degli altri equipaggi impegnati al di fuori del nostro territorio. È a tutti gli effetti un mezzo operativo di pronto intervento, utile per il trasporto della squadra operativa e delle attrezzature di pronto impiego come motoseghe, torrefaro, gruppo elettrogeno, elettropompa e scala. Il vano di carico posteriore è stato allestito in maniera di consentire ai nostri operatori di essere immediatamente operativi sul luogo dell’intervento. Un ringraziamento molto particolare va all’azienda Delta Strumenti srl di Gemonio ed al suo amministratore unico Roberto Ricchiuti grazie al quale è stato possibile realizzare proprio l’allestimento del vano posteriore. Un grazie alle amministrazioni di Canegrate e San Giorgio su Legnano".

Ch.S.