Pronto soccorso per agganciare le vittime subito

È stato rinnovato per i prossimi anni, in partnership con il Comune di Legnano, il progetto “Con-Tatto in Pronto Soccorso“, iniziativa attivata per la prima volta nel marzo 2023 grazie al finanziamento regionale della Direzione Generale Famiglia. Il progetto ha come obiettivo l’aggancio precoce della donna vittima di violenza, o sospetta tale, tramite la valutazione del rischio nei Pronto soccorso delle Aziende ospedaliere dell’Asst Ovest Milanese, ubicati nei Distretti Abbiatense, Magentino, Legnanese e Castanese. Un servizio che si basa su un’équipe multidisciplinare di operatori dell’Asst, dei Centri antiviolenza e del Comune. Obiettivo generale, migliorare gli interventi di accompagnamento, orientamento e presa in carico delle vittime di violenza, evitando inutili passaggi tra i diversi professionisti e prevedendo l’immediata attivazione di un progetto personalizzato di presa in carico. Da ciò discende la necessità di identificare buone prassi e protocolli di lavoro integrati tra i servizi coinvolti.

Quattro le linee di azione seguite sino a oggi: supporto all’attività in Pronto soccorso per l’accoglienza e la valutazione delle vittime di violenza; intervento integrato con Pronto soccorso, Centri antiviolenza e Consultori familiari rivolto alle utenti che non dichiarano apertamente di essere vittime; organizzazione di un evento itinerante permanente per la sensibilizzazione della popolazione; corsi di formazione integrati con l’Asst Ovest Milanese, il Centro antiviolenza e la Rete Antiviolenza Network. Per quanto riguarda l’Asst, il progetto è seguito dalla dottoressa Susanna Fedele dello staff della Direzione Sociosanitaria.

Paolo Girotti