Pronto Soccorso. L’occhio elettronico della Polizia attivo 24 ore su 24

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nei Pronto Soccorso degli ospedali del Varesotto saranno visibili in diretta h24 nella centrale della Questura di Varese. Una novità che è già realtà per quattro ospedali (Circolo e Del Ponte a Varese più Busto e Gallarate) e che nei prossimi mesi abbraccerà anche le altre strutture ospedaliere della provincia. I relativi protocolli operativi, che fanno di Varese il primo territorio in Italia a siglare un’intesa di questo tipo, sono stati firmati ieri in piazza Libertà. Il questore Carlo Mazza ha sottoscritto l’accordo insieme ai direttori generali di Asst Sette Laghi, Giuseppe Micale e Asst Valle Olona, Daniela Bianchi. Al momento della firma ha fatto seguito la visita della centrale operativa che ospita due schermi dedicati, uno per Asst, in cui vengono trasmessi live i video raccolti dagli occhi elettronici presenti negli spazi dei Pronto Soccorso.

"Abbiamo la possibilità di focalizzare l’immagine sull’intervento che si rende necessario – ha spiegato il questore – e possiamo anche risalire alle ore precedenti per ricostruire l’esatta dinamica. Questo da un punto di vista giudiziario e probatorio è fondamentale". A tal proposito Mazza ha anche ricordato le recenti novità legislative, con l’introduzione dell’arresto obbligatorio in flagranza e in differita – entro 48 ore dal fatto – per chi commette atti di violenza contro i sanitari o danneggia beni destinati all’assistenza. Grazie al sistema di collegamento live gli interventi delle forze dell’ordine saranno più rapidi ed efficaci, per garantire maggiore sicurezza al personale sanitario.

"I nostri operatori sapendo che la sorveglianza è h24 si sentono più protetti", ha detto il dg di Asst Sette Laghi Micale, mentre la dg di Valle Olona Bianchi ha ricordato la recente apertura del posto di polizia in ospedale a Gallarate, "che ha già fatto la differenza per i nostri operatori", a cui seguirà Busto a dicembre. Presenti all’evento anche il prefetto Salvatore Pasquariello, che ha ricordato l’attenzione dedicata proprio al tema delle aggressioni in ospedale da parte del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, e i rappresentanti dei comuni: i sindaci di Varese e Gallarate Davide Galimberti e Andrea Cassani e il vicesindaco di Busto Arsizio Luca Folegani.