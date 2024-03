Progetto "Varese per le api" con i liceali

Nasce una nuova collaborazione tra il Comune di Varese, la Fondazione Piatti e il Liceo scientifico Ferraris. A seguito di un convegno organizzato nel 2023 dal Comune su biodiversità e insetti impollinatori la fondazione ha manifestato il desiderio di coinvolgere i propri ragazzi nel progetto "Varese per le api", grazie al quale sono nate in città aree e aiuole fiorite, luoghi ideali per la collocazione di casette per api. Da qui ha preso vita il percorso che fa lavorare fianco a fianco gli studenti del liceo con i ragazzi di Fondazione Piatti, che si prende cura di bambini e adolescenti con disturbi dello spettro autistico. L’obiettivo è anche quello di costruire le casette per le api selvatiche che saranno posizionate nelle aree fiorite già esistenti e nelle nuove aiuole che fioriranno nella prossima primavera. "Il valore dell’esperienza che i giovani stanno vivendo è sicuramente l’inclusività che dà ai ragazzi di Fondazione Piatti l’opportunità di lavorare con altri studenti e ai ragazzi del Liceo Scientifico quella di confrontarsi con la fragilità e scoprire che insieme la si può affrontare, in un percorso di scambio che non può che arricchire entrambi", spiega l’assessore alla tutela ambientale Nicoletta San Martino. Il percorso si inserisce nelle attività di Varese-BiodiverCity, progetto nato nel 2021 nell’ambito del Tavolo Paesc che si propone di promuovere interventi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici implementando la biodiversità. L.C.