Progetto Grow29 a Gallarate, firme raccolte consegnate in Comune: “No al taglio del bosco, sì alle scuole di quartiere”

Gallarate (Varese), 8 luglio 2024 – Consegnate oggi pomeriggio all’Ufficio Protocollo del comune di Gallarate le firme, un migliaio, raccolte dal Comitato “Salviamo gli alberi di Gallarate” che chiede la revisione del progetto Grow29 che prevede un nuovo polo scolastico e di salvare il bosco di via Curtatone.

All’esterno di Palazzo Borghi i rappresentanti del Comitato hanno esposto alcuni cartelli, chiaro il messaggio “No al taglio del bosco, sì alle scuole di quartiere”.

Spiegano i promotori della petizione che lanciano un appello a tutti i consiglieri comunali :”I gallaratesi che hanno firmato non chiedono di cancellare il progetto, ma di utilizzare i fondi per una vera rigenerazione urbana: non vogliono il taglio del bosco di via Curtatone, non vogliono la dismissione delle scuole di quartiere e la costruzione di un unico plesso scolastico stretto tra l’inquinamento e i rumori dell’autostrada e della ferrovia. Questi cittadini chiedono di non consumare inutilmente suolo, ma di ridare efficienza agli spazi scolastici attuali e di curare il bosco di via Curtatone in modo che possa essere un’area verde fruibile dal quartiere”.

L’appello è rivolto a tutti i consiglieri comunali, “ impedite un altro scempio, fermare il progetto è ancora possibile”.