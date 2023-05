Prof di meccanica al “Clerici“ di Merate trovato morto in casa

È stato trovato morto in casa propria a Olginate Massimiliano Piccinini, professore di Meccanica di 50 anni. Era morto da almeno tre giorni. A lanciare l’allarme sono stati sia i suoi colleghi dell’istituto professionale Luigi Clerici di Merate, dove insegnava, perché a scuola non lo vedevano in classe da un paio di giorni; sia la moglie, che dalla Cina, dov’era in viaggio per affari, non riusciva a mettersi in contatto con lui. Lo hanno trovato i sanitari di Areu, entrati nel suo appartamento insieme ai carabinieri. Probabilmente il docente è stato stroncato da un improvviso malore. Il funerale verrà celebrato domani mattina nella chiesa parrocchiale di Vercurago.