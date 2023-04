Prima la preghiera e poi la cena. All’iftar arrivano in settecento

Grande successo e un’atmosfera di autentica condivisione, per la quarta edizione dell’iftar organizzato ieri sera al centro islamico di via Grieg. L’evento è stato davvero un successo: oltre 750 persone si sono radunate all’interno del centro culturale di via Grieg allestito dal gruppo Giovani musulmani con grande cura.

Il gruppo in cucina ha preparato oltre oltre un migliaio di piatti per far gustare agli ospiti antipasto, zuppa e un piatto principale seguito dal dolce con il the. "Tutti i piatti sono preparati dalle famiglie della comunità – spiegano dal centro – dai marocchini ai pakistani tutti hanno dato il proprio contributo". Sono stati realizzati due momenti di preghiera: la prima alle rottura del digiuno e quella serale alle 23 per la quale sono stati eliminati tutti i tavoli e le panche. Tra i presenti tanti cittadini ma anche autorità civili, militari e religiosi protagonisti di diversi momenti sul palco in cui si è parlato di integrazione e inclusione.

S.G.