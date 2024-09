Prevenzione dell’infarto. Visite gratuite in rosa

In occasione della Giornata mondiale del Cuore, il 29 settembre, per il quarto anno consecutivo Fondazione Onda organizza, dal 26 settembre al 2 ottobre, l’(H) Open week dedicato alle malattie cardiovascolari con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce di queste malattie, con un particolare focus su aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco, patologie valvolari, carotidee e venose.

Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte in Italia, essendo responsabili del 35,8 per cento di tutti i decessi: 38,8 nelle donne e 32,5 negli uomini; si presentano nelle donne con un ritardo di almeno dieci anni rispetto agli uomini, poiché fino alla menopausa le donne sono protette dallo “scudo“ ormonale degli estrogeni. In seguito vengono colpite addirittura più degli uomini da eventi cardiovascolari, spesso tra l’altro più gravi, anche se si manifestano con un quadro clinico meno evidente. Per entrambi i sessi resta crucialela prevenzione primaria.

Anche l’Unità operativa di Chirurgia vascolare di Busto Arsizio partecipa all’(H) Open week con due importanti momenti: il 26 settembre e il 2 ottobre, nel reparto, saranno effettuate visite con chirurgo vascolare ed ecodoppler dell’aorta. Per entrambe le giornate, i posti disponibili sono 10. Le visite si svolgeranno al mattino nella fascia oraria 9.30-12.30 nell’Ambulatorio 2 – Chirurgia vascolare – 5° piano Polichirurgico; sono gratuite e pensate per le donne di età compresa tra i 55 e i 75 anni d’età e possono essere prenotate oggi e domani, dalle 14 alle 15, chiamando il numero 0331 699615.

Rosella Formenti