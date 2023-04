Premio Distintamente Donna In quattro hanno lasciato un segno

di Silvia Vignati

Quattro donne che, ogni giorno, si spendono in ciò in cui credono. Che stanno lasciando un segno nella società, ma senza troppi clamori. La giusta visibilità è arrivata da una quinta donna, Carmen Galli, che le ha volute premiare venerdì sera al Poli hotel. L’ex sindaca Galli ha fondato il Lions club locale, attualmente presieduto da Marco Pinotti, e poi ha creato il premio “Distintamente Donna”, che ha ripreso il suo corso dopo lo stop imposto dalla pandemia. A ricevere una scultura in argento sono state Paola Balducci, Linda Corno, Angela Maria Sibiliano e Claudia Capoferri Minesi. Paola Balducci, romagnola di nascita ma legnanese acquisita da parecchi anni, è la Coordinatrice dell’Istituto Tirinnanzi cittadino. E’ impegnata in progetti a favore di alcune scuole di Nairobi (in particolare la Cardinal Otunga), per la quale ha collaborato a una raccolta fondi finalizzata alla realizzazione di una biblioteca, intitolata poi a una sua collega, scomparsa prematuramente. Il premio va "al costante impegno nel dedicare la maggior parte del suo tempo a offrire ai giovani il bene più grande: la consapevolezza del proprio valore". Linda Corno, nata a Cuggiono e una casa a Inveruno, recentemente ha pubblicato il suo primo libro "Un raggio di sole". Al lavoro di manager ha deciso di affiancare anche l’attività di produzione olearia, creando in Sicilia la tenuta Biffaro. L’olio è diventato anche veicolo di cultura, essendo contenuto di artistiche bottiglie in ceramica. Si è così premiata la manager "impegnata ad estendere la cultura della Sicilia".

Il terzo premio è stato conferito ad Angelamaria Sibilano, legnanese, medico chirurgo specialista in Geriatria e Gerontologia. Membro della Società scientifica italiana di Geriatria. Docente al Politecnico di Milano, è stata Direttore dell’Ats a Bergamo e oggi ricopre analogo incarico in Asst Ovest Milanese. Il premio va alle "sue doti di professionalità e genuinità. Analizza, progetta, guida, costruisce per servire". Non ultima Claudia Capoferri Minesi, legnanese, agente capo procuratore del gruppo "Reale mutua", con uffici in città. L’agenzia Minesi è stata fondata con il marito Marco, nel 1980. Promotrice della Consulta del volontariato di Legnano, attualmente presidente “Rotary club parchi” e assistente Governatore Rotary club. Claudia è stata premiata "per la sua attività di imprenditrice innovativa, oltre che donna di cultura, ricca di umanità e generosità". Special guest star della serata l’attore sanvittorese Livio Kone.