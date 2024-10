Premio cambiamenti, due varesine alle regionali

Sono sei le startup che rappresenteranno le province di Varese, del Lario e della Brianza alla selezione regionale del Premio cambiamenti Cna 2024, in programma il 21 novembre a Milano. Dopo una fase territoriale serrata, che ha visto 38 progetti iscritti ridotti a 24 finalisti, gli imprenditori si sono sfidati a Malpensafiere. La giuria ha avuto un compito non facile per l’alto livello delle imprese da valutare: tra le sei startup vincitrici della prima fase, due varesine.

La prima è Why Only White di Samarate, che offre una piattaforma di realtà aumentata basata su proiezione, che consente di trasformare prodotti fisici in asset dinamici per simulare infinite varianti estetiche nel design, ottimizzando costi e impatto ambientale. Quindi Sting Ray Nautica di Busto Arsizio, che sviluppa sport tender innovativi che combinano le caratteristiche della moto d’acqua con la sicurezza di un gommone, pensati per essere utilizzati come tender per barche, noleggio e operazioni di soccorso. Altre sette le imprese varesine arrivate alla finale territoriale: Brainsure di Saronno, che offre soluzioni tecnologiche innovative per gli intermediari b2b; F2N Green Hydrogen di Varese, che si occupa della produzione di idrogeno verde attraverso impianti di elettrolisi ad alte prestazioni alimentati da fonti rinnovabili; Manta Aircraft di Sesto Calende, specializzata nella progettazione di velivoli ibridi a decollo verticale o corto; Md Lean management di Malnate, che fornisce servizi in ambito sanitario di riorganizzazione aziendale con un approccio modulare e predittivo delle esigenze; Popularise di Varese, piattaforma che punta a rivoluzionare il marketing degli influencer utilizzando contenuti generati dagli utenti; Time Frames di Gallarate, che si occupa di digitalizzazione e valorizzazione di archivi storici di aziende, istituzioni e collezioni private; Watchfit di Varese, che sviluppa app mobile per il fitness e la riabilitazione.

"Un’iniziativa che ogni anno riscuote tantissimi consensi perché rivolta verso il futuro - sottolinea il presidente di Cna Varese Luca Mambretti -. " Varese abbiamo 9 start up candidate e un progetto degli studenti dell’Its Incom Academy, che hanno presentato una bici elettrica integrata a un sistema di app". Progetto che gareggia a livello nazionale nella categoria Idea di Impresa. L.C.