Premio alla bontà in ricordo di Olga Boni

In vista della Festa del Ringraziamento, in programma il 24 giugno in occasione del patrono San Giovanni Battista, l’amministrazione comunale invita cittadini e associazioni a inviare candidature al Premio Olga Boni, dedicato a chi ha fatto della generosità il proprio stile di vita, pensando più agli altri che a se stesso e senza apparire. Verranno presi in considerazione i nominativi di singoli o di enti e associazioni proposti da chiunque abbia avuto occasione di conoscere le attività di beneficenza, di contenuti e forme differenti, effettuate senza cercare visibilità e con l’intenzione di ispirare identici comportamenti. Il premio è dedicato a Olga Boni (nella foto), in politica con la Democrazia Cristiana, ex-assessore ai servizi sociali scomparsa a 86 anni nel 2019, e storica figura di riferimento del mondo del volontariato e dell’aiuto ai bisognosi, una vita al servizio dei più deboli, volontaria nei contesti più critici, come quello del carcere.

Sono tante le persone che nella sua lunga vita Olga Boni ha aiutato, convinta che la politica fosse servizio per il bene del la comunità. Aveva trascorso alcuni anni in Belgio, conoscendo da vicino la realtà degli immigrati italiani, un’esperienza che non aveva mai dimenticato; poi tornata in Italia l’impegno nel sociale, nella politica, nelle associazioni. Una vita ricca di esperienze e di valori raccontata nel libro “Quando si vuole il bene”. E Olga Boni per tutta la sua lunga esistenza ha voluto il bene del prossimo. Nel 2023 è stato istituito il premio a lei intitolato.

R.Va.