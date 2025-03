Poltrona di sindaco. Rienzo Azzi corre per il centrodestra

Dopo settimane di incontri e confronti, il centrodestra ha sciolto le riserve e annunciato il proprio candidato sindaco per le prossime elezioni comunali: sarà Rienzo Azzi a guidare la coalizione. La decisione è stata ufficializzata con una nota congiunta firmata dalle segreterie provinciali di Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Noi Moderati e Lombardia Ideale. Un annuncio che pone fine a una lunga trattativa e che segna, con chiarezza, la volontà del centrodestra di presentarsi unito e compatto alla tornata elettorale.

"Il centrodestra unito, aperto a chi condivide il programma, è convinto che bisogna dare un’alternativa forte, credibile e autorevole ai saronnesi – si legge nella nota – dopo il fallimento politico e amministrativo del centrosinistra, che ha portato alla caduta anticipata del sindaco e allo scioglimento del consiglio comunale nonché alla netta spaccatura tra l’ex sindaco stesso e un suo assessore, entrambi candidat". Rienzo Azzi è un volto storico della politica locale e regionale. Nato a Roma il 29 maggio 1957, saronnese d’adozione, ha iniziato il suo percorso politico nel Psi, per poi passare a Forza Italia nel 1994. A Saronno è stato consigliere comunale, assessore ai Servizi Sociali e capogruppo di opposizione.

A livello provinciale ha ricoperto i ruoli di assessore alle Politiche Sociali, poi al Lavoro e alla Sicurezza. In Regione Lombardia è stato eletto nel 2010 con il Popolo della Libertà, impegnandosi nella Commissione Sanità. Accanto alla carriera politica, Azzi è un noto dentista. La passione per l’impegno pubblico è condivisa anche con il figlio Lorenzo, tra i consiglieri comunali più giovani della storia di Saronno. Con la discesa in campo di Azzi, il quadro elettorale si definisce sempre più. A sfidarlo ci saranno l’ex sindaco Augusto Airoldi, che si presenta con due liste civiche, e Ilaria Pagani, ex assessore, sostenuta da Partito Democratico, Insieme per crescere (civica di Azione) e Tu@Saronno. In corsa anche Novella Ciceroni, candidata di Obiettivo Saronno, supportata da altre due nuove liste civiche.