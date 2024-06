Polo unico Busto-Gallarate. Stanziamento da 440 milioni: "Il progetto è strategico"

Ospedale unico di Busto Arsizio e Gallarate: l’altro giorno in Regione Lombardia un passaggio fondamentale con l’approvazione da parte della giunta Fontana di due provvedimenti proposti dall’assessore al Welfare, Guido Bertolaso, e finalizzati al potenziamento infrastrutturale e tecnologico del sistema sanitario. Nell’elenco dei progetti a cui sono destinate le risorse, anche il nuovo polo ospedaliero previsto nel rione di Beata Giuliana a Busto Arsizio. Il finanziamento è di 440 milioni, quindi l’intero costo stimato per la realizzazione del nuovo polo della sanità, progetto contestato dal Comitato per il diritto alla salute del Varesotto che, con Medicina Democratica e Centro per la salute Giulio Maccacaro, ha presentato un Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, sostenendo che vanno salvati gli attuali presidi, a Busto Arsizio e a Gallarate, non dismessi.

L’altro giorno le decisioni della giunta regionale: con la prima delibera ha stanziato risorse regionali pari a 128,2 milioni a favore delle Ats e delle Asst lombarde per apparecchiature, adeguamenti e bonifiche ambientali. Nell’elenco ci sono anche Asst Sette Laghi di Varese, con l’assegnazione di 1 milione e 500 mila euro, e Asst Valle Olona, per la quale sono stati stanziati 1 milione e 900 mila euro.

Il secondo provvedimento, valore 1,141 miliardi di euro, ha riguardato invece la ripartizione di fondi nazionali su nove progetti per la realizzazione o ristrutturazione di presidi ospedalieri strategici. Ha spiegato Bertolaso: "Sono progetti strategici con cui intendiamo procedere nel prossimo triennio sul territorio lombardo".

Rosella Formenti