Polizie Locali di Busto Arsizio, Gallarate e Legnano a disposizione della Procura di Busto Arsizio

Gli agenti della polizia locale di Busto Arsizio, Gallarate e Legnano saranno a disposizione della Procura di Busto Arsizio. A Varese in Prefettura l’altro giorno hanno firmato il protocollo d’intesa, che ne regola l’attività, il prefetto Salvatore Pasquariello (nella foto), che ha coordinato l’iniziativa tra le istituzioni, il procuratore capo di Busto Arsizio Carlo Nocerino, il sindaco di Gallarate Andrea Cassani, l’assessore alla Sicurezza di Busto Arsizio Salvatore Loschiavo e il vicesindaco di Legnano Anna Pavan. Una collaborazione importante che vedrà gli operatori distaccati in via Volturno occuparsi in via prioritaria di fascicoli di indagine in materia di polizia edilizia, ambientale, stradale e tutela del lavoro. Gli agenti, uno per comando di riferimento, saranno presenti due volte alla settimana per svolgere il loro servizio, secondo l’accordo, per due anni, dal primo luglio 2023 e fino al 30 giugno 2025.

Nocerino ha ringraziato il prefetto "per la sensibilità che ha dimostrato nel portare avanti questa iniziativa di coordinamento" e i sindaci di Busto, Gallarate e Legnano che hanno sottoscritto il documento. Gli operatori, selezionati, che ogni comando dislocherà nel palazzo di giustizia bustese, metteranno a disposizione competenze e conoscenza del territorio, garantendo un apporto importante nelle indagini dei settori loro affidati.

Di recente un altro accordo è stato sottoscritto, coinvolgendo le polizie locali nel progetto Stazioni Sicure, da Regione, prefettura, Trenord, Rfi, Ferrovie Nord, Agenzia Tpl e 13 Comuni (capofila Varese, Busto Arsizio e Gallarate) per la promozione della sicurezza integrata nelle stazioni ferroviarie, alle fermate e aree di sosta per il trasporto pubblico locale e per il contrasto all’esercizio abusivo dei taxi all’aeroporto di Malpensa.

Le polizie locali dei Comuni aderenti svolgeranno fino a dicembre servizi di controllo coordinati e in sinergia con le altre forze dell’ordine.

Rosella Formenti