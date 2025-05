Furto di profumi del valore di seimila euro. Arrestato in albergo prima del volo

Aveva rubato 39 confezioni di profumi di marca, per circa 6 mila euro, al Duty Free del Terminal 1 a Malpensa: arrestato un georgiano di 33 anni. Dopo esser entrato in area sterile con un complice con regolare carta di imbarco, ha distratto la commessa per impossessarsi indebitamente di confezioni di profumi di marca. Immediatamente l’addetta ha allertato i poliziotti della Polaria. Fondamentali le riprese delle telecamere: i due avevano lasciato lo scalo subito dopo il furto, prendendo una navetta in uso da un albergo situato nelle vicinanze di Malpensa. Qui gli agenti hanno individuato seduto al bancone del bar uno degli autori, fermato prima che prendesse il volo, prenotato, per l’Armenia. Pequisita la camera dove è stato sequestrato il bottino. Ros.For.