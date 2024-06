Più iscritti ai doposcuola comunali

Aumenta di quasi il 25% il numero degli iscritti ai doposcuola comunali di Varese. È uno dei dati presentati ieri dall’assessore ai servizi educativi Rossella Dimaggio (nella foto) all’interno del Nido Le Costellazioni di Giubiano. Una sede scelta non a caso: proprio qui infatti sono in corso i lavori di riqualificazione realizzati con le risorse del Pnrr. Un intervento da un milione di euro per rendere più funzionali gli ampi spazi della struttura, che potrà così ospitare fino a 70 bambini. Con l’ultimazione dei lavori, prevista per agosto (l’apertura invece sarà entro fine anno) la dotazione di posti a Varese nei nidi potrà soddisfare completamente le domande delle famiglie. Tra i nuovi servizi avviati dal Comune c’è quindi l’estensione del pre e doposcuola, che l’anno prossimo riguarderà due primarie, la Medea e la Bosco, e le materne Rodari e Ronchetto Fè. In queste strutture verrà offerto un orario più lungo per andare incontro alle esigenze delle famiglie, grazie alla collaborazione tra gli istituti comprensivi e Palazzo Estense, che metterà a disposizione educatori comunali. Anche la formula Nidi Gratis, riproposta per il terzo anno consecutivo, ha ottenuto una buona adesione dalle famiglie. Sono già 230 le domande arrivate, un numero in aumento.

"In questi anni abbiamo potenziato sia l’offerta che la qualità dei servizi educativi del Comune di Varese – dice Rossella Dimaggio – questo per andare sempre di più incontro alle famiglie e alla conciliazione dei loro tempi ma anche per proporre ai nostri bambini e bambine un ventaglio di attività educative vario e coinvolgente". Un altro servizio che verrà riproposto è l’attività sportiva durante i doposcuola.

Lorenzo Crespi