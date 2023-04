Piscine comunali Società Amga sport Via alla liquidazione

di Paolo Girotti

È stato Luigi Galimberti, dello Studio Legale Associato Zanardi-Galimberti di Milano, in qualità di liquidatore di Amga Sport, a dare ufficialmente il via alla procedura di liquidazione della società, partecipata al 100% da Amga spa, che per 18 anni si è occupata di gestire le piscine comunali di Legnano e di Parabiago: tra le decisioni prese fin dall’arrivo di Galimberti ci sono la chiusura degli impianti estivi di Legnano già dal 31 luglio e la volontà di garantire continuità ai rapporti di lavoro in essere. Il subentro di Galimberti, che sostituisce l’ultimo amministratore unico della storia di Amga sport, Igor Piovesan, rappresenta il primo passo dopo l’iter dei passaggi preliminari necessari per poter liquidare la società andati in scena negli ultimi mesi: approvazione da parte del Coordinamento Soci di Amga, approvazione dei consigli comunali dei comuni interessati, approvazione dell’Assemblea Soci di Amga e dell’assemblea soci di Amga Sport. Mercoledì mattina a Palazzo Malinverni è stato il presidente del Gruppo Amga, Alessandro Gregotti, alla presenza anche dell’Amministratore Unico di Amga sport, Igor Piovesan, a presentare il liquidatore al sindaco e all’assessore allo Sport. Durante l’incontro sono stati presi in considerazione i prossimi passaggi che la procedura di liquidazione implicherà, a partire dall’analisi della situazione dei dipendenti. Che cosa è stato determinato, dunque, in questa occasione?

Anche in questa fase di liquidazione della società, sarà garantita l’apertura di entrambi gli impianti, insieme alla continuità dei servizi; a Parabiago sarà garantita l’apertura per l’intera stagione estiva, mentre le attività dell’impianto di Legnano termineranno il 31 luglio per consentire la pulizia della vasca olimpionica e il completamento dell’intervento di ristrutturazione degli spogliatoi "Impero"; con decorrenza dal mese di settembre, l’impianto di Legnano sarà preso in carico da un nuovo gestore, che subentrerà, a seguito di gara d’appalto, mentre dal mese di settembre Parabiago definirà la forma di gestione del proprio impianto. "È stata espressa, da parte di tutti, la volontà di garantire la continuità dei rapporti di lavoro e di collaborazione attualmente in essere – hanno spiegato i portavoce di Amga a margine dell’incontro".