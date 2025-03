Piscina Manara: "Ora vogliamo risposte certe"

Depositata la richiesta di convocazione urgente della Commissione consiliare Quarta, presieduta da Orazio Tallarida, con l’audizione dell’assessore allo Sport Luca Folegani e del sindaco Emanuele Antonelli, a presentarla i consiglieri di minoranza Emanuele Fiore (Gruppo Misto), Gigi Farioli e Giuseppina Lanza (Popolo Riforme Libertà) e Gianluca Castiglioni (Busto al Centro), argomento: la situazione della piscina Manara, in particolare l’impianto coperto, dallo scorso anno chiuso.

I consiglieri chiedono chiarimenti riguardo "al preventivo di oltre 5 milioni di euro per la sistemazione strutturale dell’impianto e per realizzare interventi di efficientamento energetico indispensabili per la sostenibilità della gestione di un impianto attualmente troppo oneroso da mantenere, tali che ci sia rischio concreto che la piscina comunale di Busto Arsizio non riapra almeno per un altro anno o forse più".

Fiore, Farioli, Lanza e Castiglioni ricordano anche: "l’appello pubblico promosso da atleti e cittadini rivolto agli amministratori della nostra città per avere chiarimenti circa l’entità dei lavori preventivati e tempistiche sulla riattivazione del servizio, al fine di consentire la pianificazione della prossima stagione 2025/2026", senza dimenticare lo stanziamento di circa 150 mila euro per rimettere in sesto tutta la parte esterna per garantire l’apertura dell’estivo con la gestione di Aquamore, come lo scorso anno.

La situazione, fanno rilevare: "sta provocando notevoli disagi alla cittadinanza e alle società agonistiche costrette a far fronte a seri problemi organizzativi e finanziari derivanti dalle soluzioni alternative che sono state costrette ad adottare in attesa della riapertura".

Rosella Formenti