Piscina, caccia al gestore ponte per viale Gorizia

Un’accelerazione che porta a dedurre come la fase istruttoria nel percorso per il reperimento del partner privato - procedura nella quale l’amministrazione aveva recentemente chiesto alcune integrazioni - sia ormai prossima alla conclusione: la prossima settimana, infatti, il futuro dell’impianto natatorio "Villa" di viale Gorizia tornerà a essere argomento di discussione. Dopo che la sorte di Amga sport, società ancora oggi delegata alla gestione, è stata infatti decisa dai soci e seguirà la strada della messa in liquidazione, mercoledì prossimo la commissione sport è stata convocata per discutere dell’affidamento in appalto della gestione dell’impianto natatorio per quanto concerne l’atto di indirizzo e i criteri generali della gestione del servizio e di applicazione delle tariffe. Sempre nella stessa commissione, è prevista un’informativa sull’iter in essere per arrivare a comporre i dettagli del partenariato pubblico-privato che costituisce il futuro dell’impianto legnanese.

Il primo passaggio da completare sarà, infatti, un bando per coprire il periodo ponte che andrà dalla messa in liquidazione di Amga sport al reperimento del partner e poi per la copertura del periodo dedicato alla ristrutturazione delle piscine. Il sindaco Lorenzo Radice, in questi ultimi giorni, ha messo al primo posto delle richieste dell’amministrazione l’obbligo di garantire in ogni fase del percorso la continuità dell’operatività attuale, "garantendo il valore sociale dell’attività sportiva". La gestione ancora sotto il controllo di Amga sport, secondo l’iter della procedura di liquidazione, è garantita sino al mese di giugno di quest’anno.P.G.