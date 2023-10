Piovono le multe fuori dalla piscina

Una quindicina di multe da 42 euro per mamme e papà che avevano portato i bimbi in piscina. Sono arrivate mercoledì sera e hanno lasciato senza parole gli automobilisti. Il blitz della polizia locale nel parcheggio di via Parini che fa da serbatoio proprio per la piscina. La piccola area di sosta non è mai stata sufficiente per contenere le auto di tutti gli utenti soprattutto ora che in parte è invasa da un cantiere. Da sempre quindi oltre ai parcheggi gli automobilisti usano anche il perimetro del parcheggio per collocare le auto che comunque non ostacolano la circolazione nell’area di sosta: "Non c’erano auto che creavano problemi al passaggio anche dei veicoli più grossi – spiegano gli automobilisti multati che ieri hanno anche chiamato il comando di piazza Repubblica - una serie di multe così all’improvviso e ingiustificate sa veramente di un’operazione per fare cassa. Del resto le auto lungo il perimetro dell’area sosta ci sono sempre state". Diversi gli utenti della piscina che sono andati a segnalare l’accaduto al personale dell’impianto rimarcando la difficoltà di trovare stalli liberi non solo nell’area di sosta di via Parini ma anche nell’intero quartiere. C’è chi sta pensando anche ad una contestazione comune delle multe: "E’ vero che le auto erano fuori dagli spazi ma non ci sono alternative". S.G.