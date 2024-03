Piccolo scoiattolo cade dalla tana. Lo salvano i volontari di Enpa

Come sia caduto dalla tana in cui viveva con la mamma e i fratellini non è stato chiarito ma certo il piccolo scoiattolo ferito salvato da una vera e propria staffetta è stato proprio fortunato ad attirare l’attenzione di una passante. Il piccolo, ferito ad una zampa e infreddolito, è stato notato da una donna che, conoscendo una volontaria Enpa, ha subito messo attivato i volontari della sede di Saronno. Per prima cosa gli attivisti si sono recati a Bollate, dove è stato trovato il piccolo scoiattolo e accertato che avesse bisogno di cure urgenti è stato portato tramite Enpa Milano in un centro di recupero animali selvatici dove c’era un posto per lui. Ora il piccolo scoiattolo bollatese è seguito da personale specializzato che si sta occupando sia della zampa ferita sia delle sue condizioni generali. Da Enpa Saronno grande soddisfazione per il salvataggio e un "grazie a Nadia e Nelson che hanno fatto la staffetta".

S.G.