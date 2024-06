Piante esotiche, insolite, rare. Cinquecento varietà dal mondo

Ottava edizione per ComeRaro, l’ormai consueto appuntamento dedicato alle piante esotiche, insolite e rare. Domenica dalle 10 alle 19 sarà la Terrazza Belvedere di Comerio a ospitare l’iniziativa organizzata dall’Associazione Utopia Tropicale, che festeggerà il decimo compleanno. I numerosi espositori, qualificati vivaisti insieme ad appassionati e originali amatori, coloreranno con le loro piante una location suggestiva da dove si può ammirare uno dei panorami più belli della provincia di Varese.

Non ci saranno solo gli stand: tornano infatti anche le visite guidate alla serra tropicale di Comerio, previste per le 11, le 15 e le 17. Ma anche durante il resto della giornata sarà possibile accedervi in piccoli gruppi.

La serra è stata restaurata e riaperta alcuni anni fa dall’associazione. Si tratta di una struttura storica della prima metà dell’Ottocento, costruita dalla famiglia Tatti Tallachini come serra di coltivazione in appoggio alla serra nobile da collezione dell’omonima villa. Al suo interno si trovano circa cinquecento specie botaniche provenienti dai quattro angoli della terra, custodite in un laboratorio vivo di sperimentazione e acclimatamento di piccoli gioielli tutti da scoprire. L’iniziativa è patrocinata dai Comuni di Comerio e di Varese. L’ingresso e il parcheggio sono gratuiti e la sede della mostra è facilmente raggiungibile anche in treno. L’evento si terrà anche in caso di maltempo.

L.C.