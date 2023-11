Piano del territorio. Tre sedute previste per 58 emendamenti

Da una parte tre sedute, già convocate, di consiglio comunale per prendere in esame i 58 emendamenti proposti a proposito dell’adozione della variante al Piano di Governo del territorio, dall’altra cinque commissioni Città futura per discutere di un’ottantina di punti all’ordine del giorno, pure questi direttamente legati agli argomenti dello stesso Pgt e gli effetti che avranno sul territorio: saranno settimane di "super lavoro" per i consiglieri comunali di Legnano chiamati a sezionare il nuovo, discusso Pgt e a confrontarsi su posizioni spesso contrapposte. La girandola di appuntamenti dedicati è figlia proprio di queste differenti visioni rispetto a quella rappresentata dall’assessore Lorena Fedeli. Le sedute di consiglio comunale andranno in scena il 21, il 27 e 28: 47 emendamenti portano la firma di Franco Brumana, Movimento dei Cittadini, e 11 quella di Francesco Toia, Lista Toia.

P.G.