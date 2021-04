Folle inseguimento nella tarda serata di giovedì nella zona del bosco del Rugareto, tra Marnate e Olgiate Olona: tre uomini, inseguiti dalla pattuglia della Polizia, per scappare dagli agenti, si sono buttati dall’auto in corsa, riuscendo a far perdere le loro tracce, dileguandosi nell’area boschiva, frequentata da spacciatori e tossicodipendenti. Sono in corso indagini per identificare i fuggitivi e accertamenti sul proprietario della vettura, un giovane di 22 anni, residente in Emilia Romagna, al quale sono risultati intestati altri 244 veicoli....

Folle inseguimento nella tarda serata di giovedì nella zona del bosco del Rugareto, tra Marnate e Olgiate Olona: tre uomini, inseguiti dalla pattuglia della Polizia, per scappare dagli agenti, si sono buttati dall’auto in corsa, riuscendo a far perdere le loro tracce, dileguandosi nell’area boschiva, frequentata da spacciatori e tossicodipendenti. Sono in corso indagini per identificare i fuggitivi e accertamenti sul proprietario della vettura, un giovane di 22 anni, residente in Emilia Romagna, al quale sono risultati intestati altri 244 veicoli. L’altra sera gli agenti del Commissariato di Busto Arsizio erano impegnati in un servizio di controllo del territorio, finalizzato al contrasto dell’attività di spaccio che purtroppo ha quale punto di riferimento per pusher e clienti il bosco del Rugareto, per questo motivo già particolarmente monitorato dalle forze dell’ordine. All’improvviso hanno intercettato un’auto che procedeva a forte velocità, hanno cominciato ad inseguirla, ma il conducente non rallentava, hanno allora azionato i lampeggianti intimando l’alt, nulla da fare. L’auto ha continuato la sua folle corsa in direzione di Marnate, affrontando contromano strade e rotatorie, inseguita dalla Polizia. Arrivati al confine con l’area boschiva i tre uomini a bordo, il conducente che evidentemente conosceva bene la zona e i due passeggeri, hanno aperto le portiere gettandosi dalla macchina, nonostante la folle velocità. Il buio nel bosco e la fitta vegetazione hanno favorito la loro fuga, i tre fuggitivi infatti sono riusciti a dileguarsi.

L’auto è stata recuperata e sequestrata. Dagli accertamenti è risultata essere di proprietà di un ventiduenne, residente in Emilia Romagna, intestatario di altri 244 veicoli. L’attività investigativa continua per identificare i tre uomini in fuga, presumibilmente legati al mondo dello spaccio di droga che si muove nella zona del bosco del Rugareto, in corso anche approfondimenti sulla posizione del giovane proprietario dell’auto. All’alba di ieri mattina, invece, in azione i vigili del fuoco per un incendio che ha interessato tre furgoni a Cuveglio. Sul posto le squadre di Laveno, Luino e Varese con tre autopompe e due fuoristrada dotati di attrezzature antiincendio. Le fiamme hanno distrutto tre mezzi utilizzati per la vendita ambulante di frutta e verdura, leggermente intossicati dal fumo i proprietari, due uomini e una donna, che abitano in un appartamento sopra il luogo dove erano parcheggiati i furgoni. Sono stati soccorsi sul posto e non hanno avuto bisogno di essere trasportati per accertamenti in ospedale. Indagini sono state avviate dai carabinieri di Luino, tra le ipotesi quella che l’incendio possa avere origine dolosa. Di certo due episodi preoccupanti che riportano l’attenzione sulla sicurezza nel territorio.