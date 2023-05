Samarate: orrore nei boschi. Trovate le carcasse di tre pecore morte

Il mistero delle carcasse di pecora. Samarate, paesone del Basso Varesotto, è in fibrillazione per il ritrovamento dei resti di tre ovini morti nei prati di via Zelliner, strada nella zona periferica del territorio comunale.

La scoperta

A segnalare la situazione è stato un guardacaccia, di passaggio in zona. Della vicenda si stanno occupando gli agenti della polizia locale samaratese, che hanno effettuato i rilievi, trovandosi di fronte una scena raccapricciante. Almeno una delle carcasse era stata parzialmente scuoiata, mentre anche le altre presenterebbero scene di macellazione.

Animali morti a parte, l’area era invasa di insetti ed escrementi. Sul posto si sono recati anche i funzionari dell’Ats, i carabinieri e il sindaco Enrico Puricelli, che ha parlato di “vergogna”.

Le indagini

A quanto sembra in zona ci sarebbero accampamenti provvisori allestiti dai pastori che, di tanto in tanto, attraversano la brughiera intorno a Malpensa. A quanto riferiscono i media locali almeno una delle pecore morte risulterebbe registrata e "in carico” a un pastore conosciuto. Degli altri non ci sarebbe traccia nei registri, ma l’età rientrerebbe comunque nei limiti temporali per adempiere a questo obbligo (sei mesi). Nuove verifiche, comunque, sono in corso sui documenti riguardanti gli animali. I pastori che frequentano la zona, una volta rintracciati, potranno fornire elementi a chiarire la vicenda.

L’ipotesi più probabile è che il decesso sia avvenuto per cause naturali. A questo punto bisognerà capire, però, perché – chiunque l’abbia fatto – abbia deciso di lasciare le carcasse in una zona “appartata” senza smaltirle correttamente.

Sono del tutto destituite di fondamento, invece, le voci riguardo una fantomatica pista satanica, forse messe in giro data la vicinanza di Samarate ai luoghi che furono teatro delle imprese delle Bestie di Satana.

Il precedente

Non è la prima volta che nei dintorni di Samarate vengono alla luce le spoglie di animali morti. Qualche settimana fa i resti di alcuni agnelli vennero trovati nella zona di Cascina Tangitt.